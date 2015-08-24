俄天然气企业Novatek向中国丝路基金出售10%项目股权--报载

路透莫斯科8月24日 - 据商业日报Kommersant周一报道，俄罗斯第二大天然气厂商Novatek (NVTK.MM)接近达成协议，向一家中国投资基金出售亚马尔半岛液化天然气项目9.9%的股权，估值约9亿美元。

该日报援引三名熟悉谈判情况的知情人士报道，交易料将在未来几周完成。其中一名消息人士称，买家是中国丝路基金。

报道称， 此项股权出售交易或将帮助Novatek从中资银行获得项目融资，西方的制裁措施切断了俄罗斯企业从西方资本市场融资的渠道。

记者未能立即联络到Novatek人士置评。

中国去年宣布，将出资400亿美元建立丝路基金，以促进亚洲各国之间的联系。该基金于4月展开首次收购交易，向一家中国公司投资1.25亿美元，在巴基斯坦开发能源项目。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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