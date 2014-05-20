焦点：中俄天然气供应协议将是普京访华期间的关注重点

路透上海5月20日 - 俄罗斯总统普京将于周二开始对中国展开为期两天的访问，他希望在此期间签署一份数十亿美元的天然气供应协议，从而为这项开局不利且随后10多年都未能谈拢的协议画上一个句号。这份协议被认为对中俄双方都至关重要。

从更广泛的角度来说，可以预见这位因为对乌克兰立场问题而遭到西方疏远的俄罗斯领导人，将在中国受到热情得多的欢迎。而中国本身在与周边邻国的南海主权问题纠纷中，态度日益强硬。

乌克兰危机促使欧洲国家设法降低对俄罗斯天然气供应的依赖，同时中国在推动从煤炭到清洁能源的转型，这使得两国找到了利益契合点。

分析师表示，这一点将会在普京与中国国家主席习近平上海会晤时被大书特书，但他此次访问成功与否将部分取决于能否达成包含具体细节的能源协议，而不是仅仅停留在口头上。

中国国家媒体周一援引普京的讲话称，天然气协议准备工作已进入“最后阶段”。

以往两国的协商因为价格上的分歧一直未能取得成功。

俄罗斯国家控股企业Gazprom(GAZP.MM)上周末称，中俄双方距离敲定天然气协议还差“一位数”。

不过接近该公司和天然气行业的消息人士周一称，该公司希望中国现在为将来的天然气供应支付250亿美元担保金，而中方迄今对此持保留态度，担心其他供应方也会寻求类似交易。

“我们正寄望于普京5月访华，”一位Gazprom的消息人士称。

中国一直致力于入股西伯利亚东部天然气田。该气田将是主要供应来源。

双方可能签订一份30年的协议，Gazprom向中国石油天然气集团公司(CNPC)每年供应380亿立方米天然气。

若本周能敲定协议，新输气管道料将在2014年底开工建设，2018年前开始输气。

**乌克兰问题上，中俄立场分歧**

中国国家主席习近平曾强调中俄关系的重要性，而且莫斯科也是他去年上任后首次访问的首都。习近平还应普京邀请出席了索契冬季奥运会。

不过，虽然两国看似在叙利亚冲突等许多国际外交问题上都有持相同看法，而且常常在联合国安全理事会上投出相同票，但中国并不是那么愿意在乌克兰问题上支持俄罗斯。

“总之，我们在乌克兰问题上秉持客观、公正的立场，”前中国驻俄罗斯大使及外交部顾问刘古昌向路透称，“必须尊重所有人及有关各方。不过我们很清楚实际情况。”

中国谨慎地回应乌克兰危机，不希望疏远一个重要的盟友。

普京还将在上海会晤联合国秘书长潘基文，以讨论乌克兰危机。

乌克兰周日举行总统大选，此前俄罗斯总统普京下令，在该国和乌克兰接壤三个地区参加演习的部队返回常驻基地，这可能缓解大选前的紧张局势。

普京办公室表示，春季演习已经结束，普京已下令部队返回基地。但北大西洋公约组织(NATO)一名军事官员称，军事联盟并未看到俄罗斯军队返回基地的迹象。(完)

(编译 郑茵/朱晓军/许娜；审校 龚芳)

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