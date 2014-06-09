焦点：中俄天然气协议或为日本能源安全送上厚礼

图为俄罗斯科尔萨科夫附近萨哈林岛一处LNG设施附近停泊的日本制造的液化天然气船舶。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透东京6月8日 - 至少这一次，中国看来帮了日本一把。

上个月中国和俄罗斯签订了高达4,000亿美元的天然气供应协议，最终却可能帮助日本这个老牌的政治和经济对手摆脱能源安全困境，这对日本来说意义巨大。

中俄所签订的天然气协议，规模为史上最大，打开了新的天然气供应来源，并可能压低全亚洲的天然气价格；这将令日本这个全球最大的液化天然气(LNG)买家受惠最大。

韩国和台湾等其他亚洲天然气大买家也可能受惠。

中国对天然气的需求旺盛，但日本如何取得更多天然气供应同样至关重要，因为后者的公共事业在燃料上的花费居全球之冠。日本买进的LNG占全球出口量的三分之一左右，去年花费创纪录的7.06兆(万亿)日圆，主要是因为在2011年福岛核灾后，日本改以天然气发电来取代核电。

市场寄望中俄天然气供应协议催生出新的价格指标，这不仅有望降低亚洲LNG买家的购买价，还能提供新的供应来源。

“这肯定给天然气价格带来下降压力，有人称这将是亚洲结束高价时代的开始，”日本石油、天然气和金属公司JOGMEC的一位研究员在报告中称。亚洲地区购买天然气的价格高于全球其他地区。

俄罗斯能源公司Gazprom(GAZP.MM)拒绝证实中俄协议的价格，不过业内消息人士称，相当于每百万英热单位10-10.50美元，远低于当前亚洲现货船货 LNG-AS 约13美元的价格。

日本大型LNG买家之一的一位消息人士表示，俄罗斯的供应应当能部分吸收来自中国的亚洲LNG需求压力。

但其他人士则对该协议的潜在影响持谨慎看法。

“俄罗斯天然气将输入中国东北，该地区从来都不是LNG供应的优先考虑地区，”咨询公司Wood Mackenzie亚太天然气和能源业务主管Gavin Thompson表示。

**俄罗斯能源**

日本石油开发协会(Japan Petroleum Development Association)总经理Takashi Hayasaki称，中俄天然气供应协议“也将刺激西伯利亚天然气田的进一步开发，并可能成为日本的一个LNG供应来源。”

日本对俄罗斯能源的采购量增长，自2009年以来俄罗斯石油和天然气自库页岛输往日本北部，并且自2012年开始通过西伯利亚东部-太平洋输油管道向日本输送石油。

去年日本进口的俄罗斯LNG增长3.1%至857万吨，或占整体进口量的9.8%。2009年时该比重为4.3%，当年日本刚开始进口俄罗斯天然气。

日本首相安倍晋三过去18个月中与俄罗斯总统普京会面五次，比与其他任何国家领导人的会见次数都多。在达成一系列协议之外，还有传言称两国自二战结束以来的岛屿争议得到化解后，可能在能源领域建立更紧密的联系。

不过自乌克兰危机爆发以来，日本争取在天然气项目上发挥更大作用的外交努力失利。这场危机导致俄罗斯遭到制裁，而日本支持制裁俄国。

Gazprom(GAZP.MM)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)运营俄罗斯在库页岛仅有的一家LNG工厂。日本三菱商事(8058.T)和三井物产(8031.T)为初级合伙人。

**暂缓长期合约**

中俄天然气协议也让一条从俄罗斯至日本的输气管谈判起死回生。由日本执政党33名议员组成的团体，准备游说首相安倍与普京签署一份天然气管道协议，估计建造成本约为60亿美元。相较之下，俄罗斯通往中国管线的建造成本超过400亿美元。

但JOGMEC的俄罗斯研究专家Daiske Harada说，Rosneft和Gazprom更有兴趣的是借助LNG推动对太平洋市场的出口，而非通过管线输送。

Gazpom计划在2018年之前在海参崴建造一座年产能为1,000-1,500万吨的LNG厂。

Rosneft和艾克森美孚(XOM.N)也计划在库页岛建设一座LNG厂，从2018年开始年产500万吨LNG。

除俄罗斯的供应之外，日本也有望因美国料最快从2015年开始出口页岩气而受惠。其他可能的供气来源还包括西非和加拿大。

一位来自日系交易商天然气部门的消息人士说，在核能前景更明确之前，日本买家面对未来可能出现的新供应，暂时不愿签定从约2017年开始的LNG长期合约。

浏览日本从俄罗斯进口能源情况的图表，请点选

link.reuters.com/pen69v (完)

(编译 戴素萍/李春喜/王翔琼/李婷仪 审校 徐文焰)

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