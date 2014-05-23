分析：中俄天然气协议为全球市场立下新标杆 LNG市场恐承压

图为航行在西澳海岸附近的液化天然气(LNG)船。

路透伦敦5月22日 - 中国和俄罗斯本周签署天然气协议，将为全球市场立下新的价格指标，并给其他厂商造成成本压力，因为消费者有越来越多的供应渠道可供选择。

中国和俄罗斯本周签署备受期待的价值4,000亿美元的天然气供应协议，为渴望获得能源的中国提供一个重要的能源供应来源，并让因乌克兰危机而有可能失去欧洲客户的俄罗斯开启新市场。

俄罗斯国企Gazprom(GAZP.MM)迄今一直拒绝透露协议价格，但业内消息人士称，价格可能在350-380美元/千立方米。

这与过去两年多数欧洲客户签署的长期折价合约价格相当，几位消息人士表示，这是在Gazprom不亏本的情况下可以接受的最低价格。

惠誉表示，该交易给Gazprom打开了一个巨大的新市场。该公司迄今约80%的营收来自欧洲客户，而欧洲需求在降温且获利在下降。

“欧洲天然气需求增长存在不确定性，乌克兰危机导致欧洲呼吁降低对俄罗斯天然气的依赖，所以Gazprom目前需要一个‘新欧洲’--进入中国市场，”能源研究咨询公司Wood Mackenzie的Stephen O'Rourke表示。

去年俄罗斯政府决定结束Gazprom出口天然气的独占权，也刺激其敲定与中国的协议，并降价至接近中国的目标水准。

对中国来说，该交易的价格远低于从亚洲进口的液化天然气(LNG)价格。中国对液化天然气的需求日益提高。

天然气进口增加还将有利于北京政府的“对污染宣战”，以期降低对煤炭的依赖。

浏览全球天然气价格图表，请点选(link.reuters.com/jyf59v)

**新指标**

全球最大的能源出口国与最大进口国达成协议，产生的影响将蔓延至俄罗斯和中国以外的地区，因为这实际上创建了一个新的定价指标。

“达成如此规模的协议，俄罗斯无疑挑战讨好中国买家的LNG生产商，”Timera Energy的David Stokes称。

“俄罗斯管道天然气出口将对不断下滑的中国LNG需求产生重大影响，而管道天然气的价格看来比LNG更具竞争力。考虑到中国在增长项目中发挥的核心作用，这可能会对全球LNG供需状况产生冲击效应。”

中国计划新建15座LNG进口终端，一旦完工，则中国将从相对较小的LNG进口国，一跃成为仅次于日本的全球主要消费国。

**买方市场**

受此协议影响，LNG价格可能会下跌，新气田的开发商可能会面临削减成本或取消部门项目的压力，从而令其他天然气出口商陷入困境。

一些新的生产商希望很快开始向亚洲出售天然气，包括澳洲、北美、东非和东地中海的生产商，但考虑到俄罗斯将在2018年左右以极具竞争力的价格进入亚洲市场，部分生产商的希望可能会破灭。

“中国现在有了一样压低液化天然气价格的有力武器，”法国兴业银行能源分析师Thierry Bros说。

“他们可以告诉液化天然气供应商说，‘要么你们把价格降得比俄罗斯管道输送的天然气还便宜，要么我们建设第二条连接俄罗斯的输气管，然后减少对你们的采购’，”他补充说。

除了以管线向中国供应天然气外，本周签署的协议还使Gazprom有机会更好地参与到方兴未艾的亚洲液化天然气市场。迄今为止，该公司一直没有大规模涉足这一领域。

Gazprom计划在俄罗斯远东地区太平洋沿岸、库页岛上以及海参崴附近修建液化天然气出口终端，但迄今为止那里的基础设施较为缺乏，无法为这些项目提供所需的天然气，以满足亚洲市场需求。

通往中国的管线建成后局面将有所改变，Gazprom将会更加接近日本和韩国以及中国东部沿海这些重要的液化天然气买家，与非洲、澳洲和北美相比，占据更大的地理优势。

在非洲，莫桑比克和坦桑尼亚大型海上天然气田的发现曾让人冀望，液化天然气出口将会为这一贫困地区带来数以十亿美元计的收益，但分析师现在认为，液化天然气可能供大于求。

“天然气的供应将会超过需求，因此谁先抢占市场，谁的价钱最便宜，谁就是赢家，”南非Sasol Petroleum International的董事总经理Ebbie Haan说。

以色列和塞浦路斯在地中海东部发现大型海上气田，而澳洲的Woodside Petroleum(WPL.AX)本周退出了一项入股以色列Leviathan天然气项目的交易，交易涉及股权价值达27亿美元。

Woodside是一家专业的液化天然气开发商，与以色列的这项合作以提高亚洲市场销售为目标。

“经过许多个月的协商，现在必须要承认，按照当前计划，我们无法取得成功，”Woodside执行长Peter Coleman说。

在北美，一些液化天然气出口终端渐渐难以吸引到买家；几个澳洲项目也由于成本超支而下调规模或推迟建设。

液化天然气未来定价前景存在不确定性，因此亚洲消费者迟迟不肯签订20年供货合同，冀望价格很快会进入下滑期。

因此，新项目的最终投资决策实际上已停滞，澳洲项目成本激增也进一步使投资者望而却步。(完)

(编译 李爽/许娜/郑茵 审校 龚芳)

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