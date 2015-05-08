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中国财经 | 2015年 5月 8日 星期五 16:11 BJT

中俄两国同意成立20亿美元农业投资基金

路透莫斯科5月8日 - 俄罗斯直接投资基金一名发言人周五表示，俄罗斯与中国已同意成立一个20亿美元的投资基金，投资目标为中俄两国的农业项目。

这项协议是在中俄元首即将展开会谈前签署。中国国家主席习近平目前正在莫斯科访问，纪念二次世界大战结束70周年。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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