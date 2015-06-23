（更正）俄油表示可能将收购中国化工油气公司30%股权

(更正：因中文译文有误，中国化工油气股份有限公司应为中国化工集团公司的子公司，俄油表示可能将收购前者30%股权)

路透圣彼得堡6月20日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft/俄油)(ROSN.MM)周六表示，该公司已签署一项备忘录，为购买中国化工油气股份有限公司的30%股权铺路；后者是中国化工集团公司(CCPC)的子公司。

俄油一年内将开始每月向CCPC提供20万吨原油(每日4.8万桶)，这一交易将巩固俄油在中国这一全球主要能源消费国的地位。

目前尚不清楚俄油何时将开始向CCPC提供石油。

俄油将透过向CCPC出售石油，为收购股权融资。

俄油称，备忘录中预期，双方将在石油、油品和石化产品交易方面进行合作。

在俄罗斯与西方因为乌克兰冲突而关系变冷之际，俄油希望增加对亚洲的石油供应。

俄油计划在2019年前把对亚洲的石油销量提高至占其总原油出口的40%。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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