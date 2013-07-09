《信报》：中俄军演美日巡航 阵营博弈加剧矛盾

(7月9日社评)

中俄「海上协作——2013」军演昨天进行实兵演练。同日，美日两军亦在北海道海空域展开联合巡航演习。双方无法掩盖相互抗衡的大国权力政治面目，加剧东北亚区内「阵营式」的博弈矛盾。

今次中俄在日本海军演，日本不敢怠慢，对中俄参演部队的动向进行24小时「跟踪监视」。昨天更与美国在北海道海空域举行联合巡航演习，可见中俄与美日两方都清楚向外发出两军合作无间的信息；通过「军力綑绑」，冀发挥更大的威慑效力。

从大局观察，中俄与美日出现「阵营式」军事对抗的机会不大。两国战略合作的深广度取决于共同利益的大小。美国不愿意为日本利益与中俄反脸；俄国也不会为中国利益而与日美闹翻，反之亦然。

再看深一层，随着中美力量对比进一步拉近，中美的竞争性矛盾、中日地区利益矛盾都不断增加。日本显得坐立不安，美国则利用南海争端、中日钓鱼岛主权之争，力图建立一个多边机制，从地区安全到军事全面制衡中国。

面对形势变化，习近平今年外出首访俄罗斯，明显视俄国为主要的战略伙伴。对俄国来说，加强与中国的战略协作伙伴关系，不仅有利提高俄罗斯在东北亚地区的影响力，更可实现把西伯利亚和远东地区跟经济增长最快的亚太地区有效融合的战略方针，中俄的共同利益基础因美国深化亚太再平衡战略而相应扩大。

照近期的发展形势看，中俄深化战略协作伙伴关系，使美国在制衡中国崛起和压缩俄国战略空间上遇到更大抗拒和反弹；增加区内「阵营式」博弈的矛盾，使亚太地区的安全形势发展也更趋复杂。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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