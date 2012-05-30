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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 30日 星期三 09:22 BJT

中俄将重启天然气谈判

中国外交部副部长程国平表示，中国与俄罗斯将重启天然气谈判，并将寻求天然气上游、下游部门合作。中国国务院副总理李克强上月率团访问莫斯科，代表团中一名高级能源官员向记者表示，访问期间中国提出了进行天然气合作的新模式。

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