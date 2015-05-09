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中国财经 | 2015年 5月 9日 星期六 11:16 BJT

中俄莫斯科-喀山铁路将投资1万亿卢布

路透莫斯科5月8日 - 俄罗斯运输部长Maxim Sokolov周五称，莫斯科-喀山铁路的中俄投资为1万亿卢布，并将于2020年前完工。(完)

(编译 张若琪 审校)

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