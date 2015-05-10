中俄进一步扩大高铁能源等投资 继续推动双边贸易本币结算--新华

路透北京5月9日 - 据新华社周六报道，中国与俄罗斯签署联合声明称，双方将进一步扩大高铁、能源等投资合作规模，进一步深化石油领域全面合作，并继续推动在双边贸易、相互投资、信贷领域中使用本币结算。

中俄两国发表的关于深化全面战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明称，双方将加快推进高铁等交通基础设施建设、能源、矿产、林业、加工制造业和服务业等领域的重大投资合作项目；在扩大双边贸易额的同时逐步改善双边贸易结构，积极培育新的增长点，扩大在贸易和项目融资、支付服务领域的合作。

"巩固中俄全面能源合作伙伴关系。进一步深化石油领域全面合作，按计划推进中俄东线天然气管道建设，确保按时建成投产。"联合声明称.

声明并称，积极推进并争取尽快完成中俄西线天然气项目谈判，加强燃料－能源资源勘探开发等合作，务实推进煤炭、电力、可再生能源等领域合作项目，推动能源装备研发生产的技术交流与生产合作，加强在和平利用核能领域的战略合作。

交通基础设施建设方面，声明称将加快同江－下列宁斯阔耶口岸铁路桥、黑河－布拉戈维申斯克口岸公路桥等跨境交通基础设施建设，在使用俄远东港口等交通基础设施发展中俄陆海联运方面加强合作。

联合声明还显示，中俄双方将尽快完成金砖国家新开发银行和应急储备安排筹建工作，中方将积极支持俄方担任金砖国家主席。

双方并将进一步深化在非洲事务中的对话与战略协作，包括通过探讨在金砖国家框架内共同扩大对非合作，协助非洲实现可持续发展，增强非洲国家自主发展能力。

此外，双方还将加强通信与信息技术领域的交流与合作；有规划地扩大农业、渔业合作，推动中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作等。

中国国家主席习近平于5月7日-12日期间出席在俄罗斯莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯三国。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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