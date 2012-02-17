中国禁止从俄罗斯输入绵羊山羊等产品--质检总局

路透北京2月17日电---为防止俄罗斯绵羊痘和山羊痘疫情传入中国,国家质检总局和中国农业部周四公告,禁止直接或间接从俄罗斯输入绵羊、山羊及其相关产品.

公告称,公告发布之日起启运的来自俄罗斯的绵羊、山羊及其相关产品一律作退回或销毁处理.

此外,在途经中国或在中国停留的国际航行船舶、飞机和火车等运输工具上,如发现相关产品,一律作封存处理;同时禁止邮寄或旅客携带此类产品.

对海关、边防等部门截获的非法入境的来自俄罗斯的绵羊、山羊及其相关产品,在出入境检验检疫机构监督下作销毁处理.

2011年12月22日,俄罗斯农业与食品部向世界动物卫生组织紧急报告,11月12日,滨海边疆区的一座村庄发生绵羊痘和山羊痘疫情.涉及的易感动物有250只绵羊,其中15只发病,死亡12只.(完)

浏览公告原文,点选中国质检总局网站链接:(here)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。