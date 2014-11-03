中俄阻挠建立南极海洋禁猎区计划

路透澳大利亚珀斯10月31日（记者 Morag MacKinnon） - 中国和俄罗斯阻挠在南极洲建立全球最大海洋禁猎区的国际努力，因两国都觊觎南极丰富的渔业资源。

在澳大利亚霍巴特举行的为期10天南极洲海洋生物资源保护委员会（CCAMLR）会议周五结束，没有取得达成协议所需的共识。

俄罗斯连续第四次反对提议。中国的反对令很多代表感到意外，此前中国发布声明称支持保护海洋。

乌克兰此前与俄罗斯立场一致，今年投票支持提议。

会前，澳大利亚、法国和欧盟提议将南极洲东部的海洋保护区面积缩小到100万平方公里，而2011年最初提出的面积为190万平方公里。这为在本次会议上达成协议带来希望。

新西兰和美国还提议在罗斯海设立另一个面积为130万平方公里的海洋保护区。这两块保护区构成了全球最大的海洋禁猎区，为捕捞磷虾、齿鱼和长须鲸设定了限额。

“我们希望能建立全球最大的海洋保护区域，为此努力了好几年，”美国代表团领导人Evan Bloom对路透说道。

CCAMLR代表、绿色和平组织海洋保护活动家Richard Page称，这个结果令人失望，南极洲周边水域是全球遭破坏程度最轻的生态系统。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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