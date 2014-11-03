中俄阻挠建立南极海洋禁猎区计划

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透澳大利亚珀斯10月31日（记者 Morag MacKinnon） - 中国和俄罗斯阻挠在南极洲建立全球最大海洋禁猎区的国际努力，因两国都觊觎南极丰富的渔业资源。
在澳大利亚霍巴特举行的为期10天南极洲海洋生物资源保护委员会（CCAMLR）会议周五结束，没有取得达成协议所需的共识。
俄罗斯连续第四次反对提议。中国的反对令很多代表感到意外，此前中国发布声明称支持保护海洋。
乌克兰此前与俄罗斯立场一致，今年投票支持提议。
会前，澳大利亚、法国和欧盟提议将南极洲东部的海洋保护区面积缩小到100万平方公里，而2011年最初提出的面积为190万平方公里。这为在本次会议上达成协议带来希望。
新西兰和美国还提议在罗斯海设立另一个面积为130万平方公里的海洋保护区。这两块保护区构成了全球最大的海洋禁猎区，为捕捞磷虾、齿鱼和长须鲸设定了限额。
“我们希望能建立全球最大的海洋保护区域，为此努力了好几年，”美国代表团领导人Evan Bloom对路透说道。
CCAMLR代表、绿色和平组织海洋保护活动家Richard Page称，这个结果令人失望，南极洲周边水域是全球遭破坏程度最轻的生态系统。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。