中俄阻挠建立南极海洋禁猎区计划

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透澳大利亚珀斯10月31日（记者 Morag MacKinnon） - 中国和俄罗斯阻挠在南极洲建立全球最大海洋禁猎区的国际努力，因两国都觊觎南极丰富的渔业资源。
在澳大利亚霍巴特举行的为期10天南极洲海洋生物资源保护委员会（CCAMLR）会议周五结束，没有取得达成协议所需的共识。
俄罗斯连续第四次反对提议。中国的反对令很多代表感到意外，此前中国发布声明称支持保护海洋。
乌克兰此前与俄罗斯立场一致，今年投票支持提议。
会前，澳大利亚、法国和欧盟提议将南极洲东部的海洋保护区面积缩小到100万平方公里，而2011年最初提出的面积为190万平方公里。这为在本次会议上达成协议带来希望。
新西兰和美国还提议在罗斯海设立另一个面积为130万平方公里的海洋保护区。这两块保护区构成了全球最大的海洋禁猎区，为捕捞磷虾、齿鱼和长须鲸设定了限额。
“我们希望能建立全球最大的海洋保护区域，为此努力了好几年，”美国代表团领导人Evan Bloom对路透说道。
CCAMLR代表、绿色和平组织海洋保护活动家Richard Page称，这个结果令人失望，南极洲周边水域是全球遭破坏程度最轻的生态系统。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申