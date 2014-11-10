中俄两国计划扩大人民币结算规模--普京（更新版）

路透北京11月10日 - 俄罗斯总统普京周一表示，中俄两国计划增加以人民币结算的贸易规模。他这番谈话料将受到中国当局的欢迎，因中国希望人民币能在世界各地更为广泛地使用。

在北京亚太经合组织(APEC)会议上讲话时，普京同时排除实施资本管制的可能，并宣示要将俄罗斯的外债与国内生产总值(GDP)之比控制在15%以下。

普京表示，“我们打算在双边交易中使用彼此的货币，这是我们与中国合作的一部分。”

“以卢布及人民币结算的初步交易正在实现，我要指出的是，我们已经准备好在我们的能源资源贸易中扩大这类交易机会。”

由于与美国的关系充满考验，中俄两国一直主张降低美元在国际贸易中的作用。

削弱美元的影响力正符合中国推广人民币、并最终使其国际化的雄心。中国4万亿(兆)美元的外汇储备有32%投资了美国公债，中国希望控制美元投资的风险。

对于俄罗斯而言，抑制美元的主导地位在今年变得尤为迫切。由于俄罗斯对乌克兰分离武装分子的支持，美国和欧盟都对俄罗斯实施了制裁。

对于俄罗斯的经济问题，普京表示他希望针对卢布的投机很快将结束，并称卢布下跌不是基本面的原因。

受累于油价大跌，以及出口和投资流入额大减，卢布兑美元今年已经下挫近30%，令人担心爆发货币危机的可能性。

为了支持信贷流入俄罗斯经济，普京称俄罗斯计划使用部分“主权储备”改善贷款环境，以吸引外国投资。

“为了吸引投资者、降低风险、共同为项目融资，我们希望利用我们的开发机构，利用主权基金积累起来的一部分主权储备...利用我们其他资源来改善贷款环境，”他表示。

“我愿意再次重申，我们不会限制资本流动，”他称。

“不会增加主权债务水平，”普京说，“我们计划将债务维持在安全可控的水平，与GDP之比在15%以下。”(完)

(编译 张明钧/李春喜/朱晓军；审校 张涛/高琦)

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