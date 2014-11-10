中俄两国计划扩大人民币结算贸易规模--普京

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透北京11月10日 - 俄罗斯总统普京周一表示，中俄两国计划增加以人民币进行结算的贸易规模。普京并排除了俄罗斯实施资本管制的可能性。
普京在北京亚太经合组织(APEC)会议上表示，要将俄罗斯的外债与国内生产总值(GDP)之比控制在15%已下。
他还说俄罗斯计划使用部分“国家储备”改善贷款环境，以吸引外国投资。不过普京没有详述。
“不会增加主权债务水平，”普京说。“我们计划将债务维持在安全可控的水平，与GDP之比在15%以下。”(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
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