农商行应吸收优质农企入股 降低三农资金内部成本--银监会

路透北京12月15日 - 中国银监会周一稍晚表示，农村商业银行应适当吸收一定数量的优质涉农企业入股，并在机构内部给予三农金融业务最优的内部资金转移价格。这是银监会一日之内第二次发文督促农村金融机构加大力度服务三农领域。

周一早间，银监会发文表示，村镇银行应坚持“支农支小”的市场定位；支持村镇银行发行专项用于“三农”和小微企业的金融债券，并支持经营稳健的村镇银行建立社区性银行。

银监会网站发布“加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引”称，农商行应结合自身市场定位和业务特点，适当吸收一定数量的优质涉农企业入股，更好发挥股东监督作用；此外，农商行要在董事会下设立由董事长任主任委员的三农金融服务委员会。

激励机制方面，指引表示，农商行要实行差别化绩效考核，鼓励给予三农金融业务最高的绩效权重、最优的内部资金转移价格和最好的员工等级制度和薪酬制度。

据银监会介绍，截至2014年9月末，中国共组建农村商业银行659家，资产规模10.4万亿元人民币，各项贷款5.4万亿元。

年初，银监会指出，要稳步推进农村信用社产权改革，稳妥组建农村商业银行，鼓励社会资本投资入股，提升民间资本股比。加快处置高风险机构，吸收社会资本参与高风险机构重组改造，适当放宽持股比例要求。（完）

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(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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