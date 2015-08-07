中国国务院：农村改革试验区稳妥开展农户承包地有偿退出试点

中国国务院发布加快转变农业发展方式的意见，在坚持农村土地集体所有和充分尊重农民意愿的基础上，在农村改革试验区稳妥开展农户承包地有偿退出试点，引导有稳定非农就业收入、长期在城镇居住生活的农户自愿退出土地承包经营权。路透