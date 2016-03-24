中国农村“两权”抵押贷款试点办法出台 财产权抵押要求有其它长期居所

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月24日 - 中国人民银行日前发布农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点暂行办法，其中财产权抵押需要有其他长期稳定居住场所，并获得集体经济组织书面同意。
央行网站刊登试点办法全文并要求，金融机构在处置抵押物时要采取多种方式，并保证农民基本居住权。
在承包土地经营权抵押方面，办法要求不突破耕地红线、不层层下达规模指标，用于抵押的承包土地没有权属争议，且不能超过农民承包土地的剩余年限。
暂行办法指出，贷款人可以结合借款人的实际情况合理自主确定抵押贷款利率；同时鼓励地方政府部门通过贴息、风险补偿基金、担保公司担保等多种方式，建立贷款风险补偿及缓释机制。
承包土地经营权试点地区包括北京市大兴区和平谷区、天津市宝坻区和武清区等，住房财产权抵押试点地区包括天津市蓟县、浙江省乐清市和义乌市、重庆市江津区等。(完)
欲览承包土地经营权抵押贷款试点办法全文和试点地区名单，请点击 here
欲览农民住房财产权抵押贷款试点办法全文和试点地区名单，请点击 here
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)