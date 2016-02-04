实施新一轮农村电网改造升级工程 预计投资超7000亿元--中国国务院

路透北京2月4日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定实施新一轮农村电网改造升级工程，以补短板、调结构促稳增长、惠民生，预计工程总投资7,000亿元人民币以上。

中国政府网周四刊登常务会内容，国务院并部署建设双创基地发展众创空间，加快培育新动能，通过《全国社会保障基金条例（草案）》。

针对新一轮农村电网改造升级工程，国务院决定加快西部及贫困地区农网改造升级，以集中连片特困地区、革命老区等为重点，着力解决电压不达标、不通动力电等问题。提高接纳分布式新能源发电的能力。

结合高标准农田建设和推广农业节水灌溉等，推动平原村机井用电全覆盖。对接农产品加工、农村电商发展、农民消费升级的新需求，加大中心村电网改造力度，并开展西藏、新疆及四川、云南、甘肃、青海四省藏区农网建设攻坚，集中力量加快孤网县城的联网进程。

对于工程投资资金来源，会议称要在继续安排中央预算内投资的基础上，结合电力体制改革拓宽融资渠道，用商业机制吸引社会资本参与农网建设改造。

国务院继续推出政策为双创提供便利，会议指出，要依托国家自主创新示范区、高新技术产业开发区等，试点建设一批国家级创新平台，推动各地发展各具特色的双创基地。

要加大政策扶持，鼓励将闲置厂房、仓库等改造为双创基地和众创空间，对办公用房、水电、网络等设施给予补助。引导和鼓励天使投资、创投基金等入驻双创基地和众创空间，选择金融机构试点开展投贷联动融资服务。

同时要落实研发仪器设备加速折旧、研发费用加计扣除等税收优惠，改革完善创新成果收益分配制度，支持科技人员到双创基地和众创空间创新创业，对其创业项目知识产权申请、成果转化和推广应用给予政策扶持。

会议还要求，各地要根据经济社会发展水平加大财政投入，合理确定对特困人员的救助供养标准，实施精准帮扶。鼓励通过PPP、政府购买服务、慈善捐赠、志愿服务等方式，吸引更多社会力量参与特困人员救助供养。

此外，常务会议通过《全国社会保障基金条例（草案）》。草案规定，全国社保基金由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益等资金构成，用于补充和调剂人口老龄化高峰时期养老保险等社保支出，并明确了基金投资运营和监督、风险管理等制度，强化了审计、公开等监管措施。

2000年8月，国务院设立全国社会保障基金作为国家社会保障储备基金，同时设立全国社会保障基金理事会作为基金的管理运营机构。设立基金当年中央财政拨入200亿元人民币。

社保基金去年5月底发布的年报显示，2014年共计实现投资收益率为11.69%。该基金成立以来的年均投资收益率为8.38%，累计投资收益额5,611.95亿元。（完）