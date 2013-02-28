版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 2月 28日 星期四 12:42 BJT

Gazprom将致力于年底前与中石油达成协议

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周三表示，与中石油集团双方同意争取今年年底前签署协议，为中国提供每年至少380亿立方米的天然气供给。双方谈判已进行数年，但由于对定价等问题存在分歧，谈判进展缓慢。俄罗斯计划从2015年开始向中国每年提供680亿立方米天然气。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐