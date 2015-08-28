（修正）俄罗斯转向中国的进程放缓，合作项目推迟

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（修正：调整标题措辞）
路透莫斯科8月27日 - 俄罗斯经济危机日益严重，而中国经济增长放缓情况也已让全球市场不安，这意味着中俄之间价值大约1,130亿美元的输气管道、电网等合作项目已经搁浅或推迟。
据业内消息人士和分析师表示，随着中国大规模反腐行动的推进，而俄罗斯又因制裁、油价下滑以及汇率崩跌等因素受创，一些中俄合作项目可能会无限期推迟。
卢布兑美元已从一年前的33暴跌至70，因为俄罗斯主要出口产品--原油价格崩跌，而且制裁措施也令俄罗斯企业无法从西方融资。
俄罗斯官员和商界人士曾表示，他们寄望于亚洲特别是中国能帮这些项目融资。
但实际上资金并没有很快到来。
2006年时，俄罗斯计划从2011年开始向中国供应天然气。而今天，“西伯利亚力量”项目在2018年年底之前料不会启动，而另一条线路--阿尔泰(Altai)的时间框架也不清楚。
“我不怀疑天然气项目最终将会修建完成。中国迫切需要治理污染，需要大量天然气。当然，项目确实有所推迟，”俄罗斯政府的一位消息人士表示。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
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