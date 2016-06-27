普京访华期间中俄签订能源协议

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月25日 - 俄罗斯总统普京访华期间，中俄在周六签署一系列能源协议，加强两国经济联系，同时承诺保持权力的战略平衡。
协议包括几个俄罗斯项目的权益出售给中国企业、一份石油供应合同，以及在俄罗斯合作投资石化项目。
俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)与中国化工集团达成协议，后者将持有俄油在俄罗斯远东地区筹划中的VNHK石化综合厂区的40%权益。
俄油在声明中称，这项协议将帮助俄油为该计划融资，并进入亚太地区市场。
他们还签订新的一年期合同，俄油将在2016年8月1日至2017年7月31日期间向中国化工供应最多240万吨原油。
俄油与北京控股集团有限公司就关键条款达成一致，或将把俄油旗下石油生产分支企业Verkhnechonskneftegaz的20%股权，售予北京燃气集团旗下一个分支。
俄油与中国石化(600028.SS)还就在东西伯利亚建设一座天然气处理与化工厂签署一项框架协议，旨在2017年成立一家合资企业，专攻俄罗斯与中国市场。
俄油执行长谢琴(Igor Sechin)表示，该公司并未计划减少对中国的原油供应，而且在面对沙特、卡塔尔、伊拉克与伊朗的竞争时，也将维护自身的市场地位。
“我们将坚守已经同意的产量，也就是(每年)约4,000万吨，”俄罗斯塔斯社(TASS)引述谢琴的话表示。
俄罗斯在5月连续第三个月成为中国最大的原油供应方，超越沙特对中国的供应量。
俄罗斯与中国央行也签署一项合作备忘录，将在俄罗斯建立人民币清算机制，进一步促进双边贸易、投资便利化。(完)
(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/徐文焰)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。