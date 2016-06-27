普京访华期间中俄签订能源协议

路透北京6月25日 - 俄罗斯总统普京访华期间，中俄在周六签署一系列能源协议，加强两国经济联系，同时承诺保持权力的战略平衡。

协议包括几个俄罗斯项目的权益出售给中国企业、一份石油供应合同，以及在俄罗斯合作投资石化项目。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)与中国化工集团达成协议，后者将持有俄油在俄罗斯远东地区筹划中的VNHK石化综合厂区的40%权益。

俄油在声明中称，这项协议将帮助俄油为该计划融资，并进入亚太地区市场。

他们还签订新的一年期合同，俄油将在2016年8月1日至2017年7月31日期间向中国化工供应最多240万吨原油。

俄油与北京控股集团有限公司就关键条款达成一致，或将把俄油旗下石油生产分支企业Verkhnechonskneftegaz的20%股权，售予北京燃气集团旗下一个分支。

俄油与中国石化(600028.SS)还就在东西伯利亚建设一座天然气处理与化工厂签署一项框架协议，旨在2017年成立一家合资企业，专攻俄罗斯与中国市场。

俄油执行长谢琴(Igor Sechin)表示，该公司并未计划减少对中国的原油供应，而且在面对沙特、卡塔尔、伊拉克与伊朗的竞争时，也将维护自身的市场地位。

“我们将坚守已经同意的产量，也就是(每年)约4,000万吨，”俄罗斯塔斯社(TASS)引述谢琴的话表示。

俄罗斯在5月连续第三个月成为中国最大的原油供应方，超越沙特对中国的供应量。

俄罗斯与中国央行也签署一项合作备忘录，将在俄罗斯建立人民币清算机制，进一步促进双边贸易、投资便利化。(完)