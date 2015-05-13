中国中铁参与的联合体获俄高铁项目勘察及设计合同

路透上海5月13日 - 中国综合性建设集团--中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周三公告称，全资子公司中铁二院工程集团公司与俄罗斯两家设计院组成的联合体中标俄罗斯一高铁项目的工程勘察及设计合同，合同金额200亿卢布（折24.23亿元人民币）。

此举意味着中国高铁海外第一单有望落在俄罗斯莫斯科-喀山高铁项目。公告指出，目前联合体正在就内部分工、工作计划和合作、管理机制进行磋商，参与俄罗斯高铁建设的正式协议有望于5月底签署。

莫斯科-喀山高铁项目的工程勘察、区域规划和地界测定方案编制以及设计文件编制，将在2015－2016年内完成，规划在2018年俄罗斯足球世界杯之前完工。铁路建成后，莫斯科-喀山间列车运行时间将从现在的14小时压缩至3.5小时。

公告称，莫斯科-喀山高铁是俄罗斯2008年11月颁布的《2030年运输发展战略规划》的组成部分，未来将延伸至叶卡捷琳堡。项目总里程为770公里，最高设计时速为400公里，轨距为1,520毫米。据测算，项目造价达10,683亿卢布（约折合1,294.3亿元）。

中国高铁技术有望成为未来国内成套装备出口的主力军。去年11月，墨方宣布由中国铁建(601186.SS)牵头的联合体中标价值37.5亿美元的高铁项目，这将成为中国高铁海外第一单。不过稍后墨方又称取消中国铁建联合体的中标，因为得标团队为唯一竞标者。今年2月墨方又表示，该高铁项目被无限期搁置。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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