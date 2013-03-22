俄罗斯称习近平访俄期间双方不会签署天然气协议

俄罗斯总统普京的发言人周四称，中俄两国不会在中国国家主席习近平访俄期间签署天然气方面的协议。习近平将于周五开始访问俄罗斯。全球最大的天然气生产商Gazprom与中国的天然气供气谈判已开展多年，但在定价等问题上存在分歧，双方希望今年年底达成协议。路透