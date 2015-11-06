俄罗斯计划明年发行人民币计价国库券

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透莫斯科11月6日 - 俄罗斯官员周五表示，该国计划明年发行人民币计价国库券，这暗示俄罗斯希望吸引中国投资者进入该国的金融市场。
OFZs债券，也称为联邦贷款债券，是俄罗斯在国内市场融资的主要国库券。计划发行的人民币计价OFZs将是该国首个以外币计价的这类债券。
俄罗斯财政部债券部门负责人Konstantin Vyshkovsky表示，与其他OFZs债券一样，人民币计价的这类债券将受俄罗斯法律管辖，并在莫斯科证交所交易。
“明年发行的人民币计价OFZs债券可能约为10亿美元，将受俄罗斯法律管辖，”他在上海证券交易所与莫斯科交易所举办“俄罗斯资本市场论坛”上表示。
他没有提供这类债券的其他细节。
据俄新社报导，俄罗斯央行第一副总裁Sergei Shvetsov表示，由于需要时间准备基础设施，让中国投资者能够购买债券，可能要到明年年中才能发行。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。