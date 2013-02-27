中国或提供Rosneft贷款换取石油--俄副总理

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透莫斯科2月27日 - 据俄罗斯国内通讯社引述副总理Arkady Dvorkovich的报导,中国可能同意Rosneft(ROSN.MM)的提议,提供俄方贷款并换得提高石油供给.
Rosneft发言人不愿置评.
"Rosneft与一家中资银行探讨了此事,"Interax通讯社引述Dvorkovich指出.
业界人士之前已告诉路透,Rosneft正在争取向中国石油天然气集团公司(CNPC)贷款,可能以提高一倍石油供应作为交换.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。