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国际财经 | 2013年 2月 27日 星期三 17:11 BJT

中国或提供Rosneft贷款换取石油--俄副总理

路透莫斯科2月27日 - 据俄罗斯国内通讯社引述副总理Arkady Dvorkovich的报导,中国可能同意Rosneft(ROSN.MM)的提议,提供俄方贷款并换得提高石油供给.

Rosneft发言人不愿置评.

"Rosneft与一家中资银行探讨了此事,"Interax通讯社引述Dvorkovich指出.

业界人士之前已告诉路透,Rosneft正在争取向中国石油天然气集团公司(CNPC)贷款,可能以提高一倍石油供应作为交换.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 隋芬)

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