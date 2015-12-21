俄罗斯11月再成中国最大原油供应来源 今年第三次超过沙特

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京12月21日 - 周一公布的海关数据显示，由于抓住了来自中国新原油买家的新需求，俄罗斯11月为今年第三次超过沙特(沙乌地)阿拉伯，成为中国最大的原油供应国。
中国海关的数据显示，中国11月每日从俄罗斯进口约949,925桶原油，从沙特进口886,950桶原油。
但从1-11月总量来看，沙特依然是中国的最大原油供应国，在这期间共向中国供应了4,608万吨原油，约为101万桶/日，较上年同期增长2.1%。
俄罗斯在1-11月期间向中国供应了3,762万吨原油，约为82.22万桶/日，较上年同期增长28%。
中国自7月以来允许10多家企业首次进口原油，其中多数为独立炼油商，从而将原油进口量推升至新高，同时政府也在增加战略石油储备。
贸易商表示，由于配额制度僵化，且供应合约的目的地受到限制，对于中国新的原油进口商而言，沙特原油的吸引力不及俄罗斯。
贸易商还说，俄罗斯原油的运费也低于亚太地区之外的供应商，这也帮助俄罗斯增加对中国的出口。
据消息人士本月稍早表示，在沙特阿拉伯与中国签订的2016年度原油合约中，供应量连续第三年基本保持不变。中国买家认为，全球供应充裕而且油价处于低位，将扩大其选择范围。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)