俄罗斯11月再成中国最大原油供应来源 今年第三次超过沙特

路透北京12月21日 - 周一公布的海关数据显示，由于抓住了来自中国新原油买家的新需求，俄罗斯11月为今年第三次超过沙特(沙乌地)阿拉伯，成为中国最大的原油供应国。

中国海关的数据显示，中国11月每日从俄罗斯进口约949,925桶原油，从沙特进口886,950桶原油。

但从1-11月总量来看，沙特依然是中国的最大原油供应国，在这期间共向中国供应了4,608万吨原油，约为101万桶/日，较上年同期增长2.1%。

俄罗斯在1-11月期间向中国供应了3,762万吨原油，约为82.22万桶/日，较上年同期增长28%。

中国自7月以来允许10多家企业首次进口原油，其中多数为独立炼油商，从而将原油进口量推升至新高，同时政府也在增加战略石油储备。

贸易商表示，由于配额制度僵化，且供应合约的目的地受到限制，对于中国新的原油进口商而言，沙特原油的吸引力不及俄罗斯。

贸易商还说，俄罗斯原油的运费也低于亚太地区之外的供应商，这也帮助俄罗斯增加对中国的出口。

据消息人士本月稍早表示，在沙特阿拉伯与中国签订的2016年度原油合约中，供应量连续第三年基本保持不变。中国买家认为，全球供应充裕而且油价处于低位，将扩大其选择范围。(完)