中国央行与俄央行签署人民币清算合作备忘录 促贸易投资便利化

路透北京6月26日 - 中国央行周六晚间称，已与俄罗斯中央银行签署在俄罗斯建立人民币清算合作备忘录；将有利于中俄两国企业及金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。

俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov此前接受路透专访时称，6月底前，即俄国总统普京到访北京期间，中国央行可能在莫斯科指定一家有中国人民币资本的清算银行。（完）