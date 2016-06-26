中国央行与俄央行签署人民币清算合作备忘录 促贸易投资便利化

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月26日 - 中国央行周六晚间称，已与俄罗斯中央银行签署在俄罗斯建立人民币清算合作备忘录；将有利于中俄两国企业及金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。
俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov此前接受路透专访时称，6月底前，即俄国总统普京到访北京期间，中国央行可能在莫斯科指定一家有中国人民币资本的清算银行。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。