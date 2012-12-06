王岐山：中俄正式签署田湾核电站二期项目政府间协议

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月6日电---中国国务院副总理、中俄能源谈判中方代表王岐山表示,中俄两国正式签署田湾核电站二期项目政府间协议,并在石油、天然气等能源领域达成一系列共识.中国已成为俄罗斯第一大贸易夥伴,今年贸易额有望达到900亿美元历史新高.
新华社周四报导,王岐山主持中俄能源谈判代表第九次会晤时指出,在石油领域,积极推进上中下游合作,充分利用现有管道扩大原油贸易规模;落实天津炼厂原油进口、 成品油出口和国内销售"三权",推进炼化一体化合作,把天津炼厂做成安全、可持续、能赚钱的标志性项目.
"在天然气领域,从中国有购买力市场需求出发,优先推进东线管道合作,积极研究西线一体化合作."王岐山称.
在核能领域,两国正式签署田湾核电站二期项目政府间协议,并加强核电站、空间核动力、浮动堆、快堆及核燃料等领域一揽子合作.进一步拓展和深化煤炭、电力、能效与可再生能源领域合作.
王岐山表示,双方就进一步推进各领域务实合作达成共识,包括继续优化贸易结构,扩大高科技、高附加值产品贸易,改善投资环境,扩大相互投资.积极开展大飞机、重型直升机、航天、信息通信、高速铁路等高科技各领域合作.
同时加快跨境桥梁等基础设施建设,促进互联互通.积极推进金融各领域合作.促进两国地方间,特别是俄罗斯远东与中国东北地区的合作.(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
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