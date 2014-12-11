沃尔玛中国以不当会计方法和销售方式虚报业务表现--彭博

路透12月11日 - 据彭博报导，全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)一直在使用有问题的会计方法和未经许可的销售方式，让其中国零售业务看起来表现更好。彭博引述了沃尔玛的内部文件，并访问了该公司的员工。

报导称，沃尔玛采取的销售做法包括向其他零售商进行批发，以及在账面上虚报并未发生的销售，以让业务表现看起来较好，即便实际上零售交易放缓且商品库存积压。

沃尔玛的代表未立即回应置评请求。

彭博援引对沃尔玛在职和已离职员工的访问报导称，沃尔玛中国店铺通过暂时调高账面库存的会计手法，在营收没有增加的情况下让获利显得更高。

报导还引述该公司一份内部邮件称，有关批发销售的顾虑早在2011年的一份内部报告中就已提及，直到今年5月沃尔玛法律团队仍在中国调查这个问题。(完)

(编译 徐文焰; 审校 白云)

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