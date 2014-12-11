沃尔玛中国以不当会计方法和销售方式虚报业务表现--彭博

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透12月11日 - 据彭博报导，全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)一直在使用有问题的会计方法和未经许可的销售方式，让其中国零售业务看起来表现更好。彭博引述了沃尔玛的内部文件，并访问了该公司的员工。
报导称，沃尔玛采取的销售做法包括向其他零售商进行批发，以及在账面上虚报并未发生的销售，以让业务表现看起来较好，即便实际上零售交易放缓且商品库存积压。
沃尔玛的代表未立即回应置评请求。
彭博援引对沃尔玛在职和已离职员工的访问报导称，沃尔玛中国店铺通过暂时调高账面库存的会计手法，在营收没有增加的情况下让获利显得更高。
报导还引述该公司一份内部邮件称，有关批发销售的顾虑早在2011年的一份内部报告中就已提及，直到今年5月沃尔玛法律团队仍在中国调查这个问题。(完)
(编译 徐文焰; 审校 白云)
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