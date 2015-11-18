中国山东电力集团签约为沙特阿美建造一天然气压缩站

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透胡拜尔11月18日 - 根据行业消息人士，中国山东电力集团(SEPCO)已签约建立一座天然气压缩站，这是沙特阿拉伯主要天然气管线扩建计划的一部分。
全球最大石油出口者沙特正大力推进天然气相关项目，以满足日益增长的国内需求，并储存出口或炼制用石油。
这项名为Master Gas System 2 (MGS 2)的计划，由沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)监督，料能在2018年之前将该管道系统输送能力由目前的84亿立方英尺/日(cfd)，提升至125亿cfd。
合约价格不明，但消息人士预估约在7-8亿美元之谱。
沙特阿美并未回覆电邮置评请求。目前也未能立即得知SEPCO的看法。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。