中国山东电力集团签约为沙特阿美建造一天然气压缩站

路透胡拜尔11月18日 - 根据行业消息人士，中国山东电力集团(SEPCO)已签约建立一座天然气压缩站，这是沙特阿拉伯主要天然气管线扩建计划的一部分。

全球最大石油出口者沙特正大力推进天然气相关项目，以满足日益增长的国内需求，并储存出口或炼制用石油。

这项名为Master Gas System 2 (MGS 2)的计划，由沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)监督，料能在2018年之前将该管道系统输送能力由目前的84亿立方英尺/日(cfd)，提升至125亿cfd。

合约价格不明，但消息人士预估约在7-8亿美元之谱。

沙特阿美并未回覆电邮置评请求。目前也未能立即得知SEPCO的看法。(完)