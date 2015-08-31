中国外管局：7月国际货物和服务贸易顺差继续缩减至284亿美元

路透上海8月31日 - 中国国家外汇管理局周一公布，7月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差284亿美元，较6月顺差328亿美元继续缩窄，其中货物贸易顺差460亿美元，服务贸易收入逆差176亿美元；1-7月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入顺差1,922亿美元。

外管局网站新闻稿显示，7月国际货物和服务贸易收入2,067亿美元，支出1,783亿美元。其中，货物贸易收入1,876亿美元，支出1,416亿美元；服务贸易收入191亿美元，支出367亿美元。

1-7月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13,294亿美元，支出11,372亿美元。

从7月服务贸易逆差来源看，旅行差额、运输差额和知识产权使用费差额为主要贡献者，分别为159亿美元、46亿美元和20亿美元。

自2015年起，外管局新增公布中国货物贸易月度数据，与服务贸易共同组成完整的国际收支口径货物和服务贸易数据。自2015年起按照最新国际标准公布中国国际货物和服务贸易数据，编制原则由国际货币基金组织《国际收支手册》第五版转换为《国际收支与国际投资头寸手册》第六版。

第六版口径有三项主要变化：一是加工贸易从货物贸易调整至服务贸易；二是转手买卖从服务贸易调整至货物贸易；三是新版表式中借方用负值表示，服务贸易分类和细项名称略有调整。此外，月度服务贸易历史数据不再追溯调整。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/hY2xDoIwAES_xS_oVWpbxlJjW4uAaVRkIR0MIRFwMH6_EGf1bnx5d6Qhc8f46rv47Kcx3klNGt4yIMiMKpQh3cGllEklqgSgM7_yVhtlmcgByQzgWFYWVh8pXPLHvix_vLV6qw_eUEh_lnBuE_T-5Nc6Fx_-a3_h-BIFUthpuJHHUKOvutUbGRxr1w!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/96ada08049ac57e18219ab4509ecf6cb)

(发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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