中国官员称11·22爆燃事件是十分严重的责任事故

路透北京11月25日 -中国国家安全监管总局局长杨栋梁周一指出，“11·22”中石化(600028.SS)(0386.HK)东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故是一起十分严重的责任事故，损失惨重。事故已造成55人死亡、9人失踪。

新华社周一援引他的话称，暴露出的突出问题包括输油管道与城市排水管网规划布置不合理；安全生产责任不落实，对输油管道疏于管理，造成原油泄漏；泄漏后的应急处置不当，未按规定采取设置警戒区、封闭道路、通知疏散人员等预防性措施。

“要深刻汲取事故血的教训，严格执行《石油天然气管道保护法》等法律法规，立即在全国范围内开展以油气管道、城市管网等为重点的生产安全和公共安全专项整治。”杨栋梁称。

杨栋梁要求调查组加强现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证等各项具体工作，加快事故调查处理，彻底查清事故直接原因和管理问题，严肃追究事故责任，及时公开事故调查报告。

11月22日10时30分许，位于山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸特别重大事故，已造成55人遇难、9人失踪、136人受伤。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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