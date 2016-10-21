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中国财经 | 2016年 10月 21日 星期五 15:43 BJT

人民币走软 但外管局官员称未现恐慌性购汇迹象

路透北京10月21日 - 中国国家外汇管理局的一位高层官员周五称，10月中国资本外流压力缓解，虽然人民币走软，但没有出现恐慌性购买外汇的迹象。

外管局已要求银行加大购汇真实性合规性审核。

这位官员还说，受人民币在本月初纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)篮子影响，对人民币的需求明显增加。

交易员表示，人民币兑美元稍早跌至六年新低，来自企业的强劲美元买盘继续令人民币承压。(完)

(编译 汪红英；审校 王洋)

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