中国23地区上调今年最低工资标准 东北三省超两年未调--中新网

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月25日 - 中新网周五报导，据不完全统计，今年以来，全国至少已有23个地区上调了2015年最低工资标准，今年上调最低工资标准的地区数量已超过去年全年。
其中，上海、深圳两地最低工资水平超过2,000元人民币。而东北三省的最低工资标准已经两年多没有上调。
据中新网记者不完全统计，进入2015年以来，中国已有湖南、海南、西藏、广西、天津、深圳、山东、陕西、北京、上海、广东、甘肃、山西、四川、内蒙古、云南、福建、河南、新疆、湖北、贵州、江西、浙江等23个地区先后宣布提高最低工资标准。
调整之后，深圳、上海两地月最低工资标准分别为2,030元、2,020元，最低工资标准超过2,000元大关。而小时最低工资标准最高的依然是北京，达到18.7元。
报导称，虽然今年以来中国经济下行压力依然较大，但上调最低工资标准的地区却有所增加，数量已经大大超过去年全年。人社部的数据显示，2014年全国共有19个地区调整了最低工资标准。
除了上述调整的地区，安徽、江苏等地均已表示下半年将适时适度调整最低工资标准。如今，2015年还剩下三个多月的时间，预计上调最低工资标准的地区还会增加。不过，黑龙江、辽宁、吉林的最低工资标准均已两年多未调整。
根据人社部数据显示，黑龙江目前执行的仍然是2012年12月1日调整的最低工资标准，最高档月最低工资标准为1,160元。辽宁、吉林上一次调整最低工资标准均在2013年7月1日，最高档月最低工资标准分别为1,300元、1,320元。(完)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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