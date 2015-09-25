中国23地区上调今年最低工资标准 东北三省超两年未调--中新网

路透北京9月25日 - 中新网周五报导，据不完全统计，今年以来，全国至少已有23个地区上调了2015年最低工资标准，今年上调最低工资标准的地区数量已超过去年全年。

其中，上海、深圳两地最低工资水平超过2,000元人民币。而东北三省的最低工资标准已经两年多没有上调。

据中新网记者不完全统计，进入2015年以来，中国已有湖南、海南、西藏、广西、天津、深圳、山东、陕西、北京、上海、广东、甘肃、山西、四川、内蒙古、云南、福建、河南、新疆、湖北、贵州、江西、浙江等23个地区先后宣布提高最低工资标准。

调整之后，深圳、上海两地月最低工资标准分别为2,030元、2,020元，最低工资标准超过2,000元大关。而小时最低工资标准最高的依然是北京，达到18.7元。

报导称，虽然今年以来中国经济下行压力依然较大，但上调最低工资标准的地区却有所增加，数量已经大大超过去年全年。人社部的数据显示，2014年全国共有19个地区调整了最低工资标准。

除了上述调整的地区，安徽、江苏等地均已表示下半年将适时适度调整最低工资标准。如今，2015年还剩下三个多月的时间，预计上调最低工资标准的地区还会增加。不过，黑龙江、辽宁、吉林的最低工资标准均已两年多未调整。

根据人社部数据显示，黑龙江目前执行的仍然是2012年12月1日调整的最低工资标准，最高档月最低工资标准为1,160元。辽宁、吉林上一次调整最低工资标准均在2013年7月1日，最高档月最低工资标准分别为1,300元、1,320元。(完)