多地下调2014年企业工资指导线 反映经济增长放缓--报载

路透北京12月11日 - 中国经济参考报周四报导称，截至目前，全国共有23个省份公布了2014年企业工资指导线，其中基准线平均在12%左右，这一水平相比去年有明显下降。且已发布企业工资指导线的23省中多地出现下调，反映经济增长放缓、企业用工成本上升且利润空间缩小。

报导称，在已发布工资指导线的23个省份中，河南和新疆的基准线最高，均为15%。基准线最低的广东省为9%，比去年的10.5%下降1.5个百分点，是目前唯一基准线低于10%的地区。

值得注意的是，宁夏、山东、山西、新疆、广西等地工资指导线比上一年度均有所下调。如宁夏工资增长基准线由2013年的15%降至今年的13%，广西由13%降至12%。23个省份的基准线平均值也因此降至12%左右。回顾2013年，全国有17个地区制定了工资指导线，基准线普遍在14%左右。

企业工资指导线由基准线、上线(又称为预警线)和下线构成。它是政府根据当年经济发展调控目标，向企业发布的年度工资增长水平的建议。指导线并不具有强制约束力，但可作为企业与职工开展工资集体协商以及企业自身合理确定工资增长水平的参考依据。

报导援引人力资源和社会保障部劳动工资研究所所长刘学民认为，各地政府在制定工资指导线时主要依据经济增长、劳动生产率、物价上涨等因素，同时也综合考虑失业、劳动力市场价格、人工成本等相关因素。2014年多地均下调工资指导线，反映了宏观经济下行压力较大，各地普遍出现经济增长放缓、企业用工成本上升且利润空间缩小的现实情况。

报导并称，青海、福建、山西等省份近日均出台了促进工资集体协商工作的规划或实施意见，加速推行工资集体协商制度扩面工作。

工资指导线能够引导劳动者对工资增长形成一个正确的、合理的心理预期，并对工资集体协商提供借鉴。按照相关规定，工资集体协商的内容应包括工资分配制度，工资标准和分配形式，年度和月平均工资水平，福利和调整幅度及调整办法，津贴、补贴标准和奖金等分配办法，加班加点工资基数标准，工资支付办法和时间等事项。

日前召开的中共中央政治局会议表示，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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