中国商务部：今年春节黄金周零售和餐饮企业销售额同比增11.2%

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月14日 - 中国商务部周六晚间公布，今年春节黄金周（2月7日至13日），全国零售和餐饮企业实现销售额约7,540亿元人民币，比去年春节黄金周增长11.2%。
商务部网站刊登的新闻稿并称，春节期间全国消费市场保持平稳较快增长态势，民俗消费红红火火，新兴消费蓬勃发展，传统年货、大众餐饮、文体娱乐、旅游休闲等成为节日消费亮点。
统计显示，春节期间，年俗商品、食品、烟酒、服装等传统商品热销，金银珠宝、数码产品等消费升级类商品销售也呈现较快增长。辽宁百家大中型零售企业食品销售额同比增长10.6%；吉林重点监测零售企业食品、饮料、烟酒销售同比分别增长5.7%、11.5%和29.4%。
而以智能手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的信息类产品销售持续火爆，宁夏、辽宁、吉林、内蒙古通讯器材销售额同比分别增长41.9%、20.6%、10.7%和8.5%。
此外，团圆家宴、亲朋聚餐成为春节餐饮市场主角，大众餐饮生意兴隆。北京众多知名餐饮企业年夜饭预订一空，“年中饭”预订率也超过八成，除夕当天鸿宾楼、峨嵋酒家、便宜坊等老字号餐饮企业营业额同比增长超过10%。
民俗活动、休闲旅游、文化娱乐等消费方式受到百姓欢迎，北京地坛、龙潭庙会推出近170场文艺、民俗演出，初一至初五共接待中外游客162万人次。文化消费亦受到追捧，初一到初三全国电影票房累计近17亿元，接近去年春节黄金周总票房，同比增长约80%。
商务部称，从监测情况来看，黄金周期间各地市场货源充足、品种丰富、价格总体平稳。粮食零售价格略有上涨，其中大米价格比节前一周涨0.3%；食用油零售价格基本平稳，肉类批发价格不同幅度上涨，其中猪肉价格比节前一周涨0.8%。禽蛋零售价格小幅上涨，其中白条鸡价格比节前一周涨0.3%；18种蔬菜平均批发价格比节前一周涨2.5%。（完）
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)