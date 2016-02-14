中国商务部：今年春节黄金周零售和餐饮企业销售额同比增11.2%

路透北京2月14日 - 中国商务部周六晚间公布，今年春节黄金周（2月7日至13日），全国零售和餐饮企业实现销售额约7,540亿元人民币，比去年春节黄金周增长11.2%。

商务部网站刊登的新闻稿并称，春节期间全国消费市场保持平稳较快增长态势，民俗消费红红火火，新兴消费蓬勃发展，传统年货、大众餐饮、文体娱乐、旅游休闲等成为节日消费亮点。

统计显示，春节期间，年俗商品、食品、烟酒、服装等传统商品热销，金银珠宝、数码产品等消费升级类商品销售也呈现较快增长。辽宁百家大中型零售企业食品销售额同比增长10.6%；吉林重点监测零售企业食品、饮料、烟酒销售同比分别增长5.7%、11.5%和29.4%。

而以智能手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的信息类产品销售持续火爆，宁夏、辽宁、吉林、内蒙古通讯器材销售额同比分别增长41.9%、20.6%、10.7%和8.5%。

此外，团圆家宴、亲朋聚餐成为春节餐饮市场主角，大众餐饮生意兴隆。北京众多知名餐饮企业年夜饭预订一空，“年中饭”预订率也超过八成，除夕当天鸿宾楼、峨嵋酒家、便宜坊等老字号餐饮企业营业额同比增长超过10%。

民俗活动、休闲旅游、文化娱乐等消费方式受到百姓欢迎，北京地坛、龙潭庙会推出近170场文艺、民俗演出，初一至初五共接待中外游客162万人次。文化消费亦受到追捧，初一到初三全国电影票房累计近17亿元，接近去年春节黄金周总票房，同比增长约80%。

商务部称，从监测情况来看，黄金周期间各地市场货源充足、品种丰富、价格总体平稳。粮食零售价格略有上涨，其中大米价格比节前一周涨0.3%；食用油零售价格基本平稳，肉类批发价格不同幅度上涨，其中猪肉价格比节前一周涨0.8%。禽蛋零售价格小幅上涨，其中白条鸡价格比节前一周涨0.3%；18种蔬菜平均批发价格比节前一周涨2.5%。（完）