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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 10:57 BJT

捷豹路虎去年在华销量增逾70%

捷豹陆虎(Jaguar Land Rover)计划在位于英格兰中部的工厂新增800个工作岗位，因中国及其他地区对其豪华轿车的需求大幅攀升。2012年捷豹陆虎在中国销量大增逾70%，至71,940台，首次超过英国本土市场需求。路透
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