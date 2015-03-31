中国飞乐音响与三星电子牵手 共同拓展全球LED照明市场

路透上海3月31日 - 中国上海飞乐音响(600651.SS)周二公告显示，其与韩国三星电子(005930.KS)中国子公司上海三星半导体有限公司签署战略合作框架协议，双方将基于全球LED照明市场的拓展，各自给予对方在研发、生产、销售及品牌推广等方面最大程度的支持。

公告显示，飞乐音响下属上海亚明照明及北京申安投资从事工业照明、景观照明等业务，三星的LED业务包括芯片、器件、模组等，双方在产业链上具有战略互补关系。双方将一起面对市场，发挥各自优势，共同参与招投标等。

三星愿意在中国所属公司里，优先推荐使用飞乐音响照明产品；飞乐音响在照明产品中优先推荐使用三星LED器件。

公告称，三星和飞乐音响都是综合性的公司，在后续合作中，可进一步扩大合作领域，着眼于智能照明和智慧城市方面，创造更多的机会，强强联合，优势互补。

公告指出，本次与三星公司的合作，是产业链的优势互补和完善。在LED照明产业链上，双方互为对方最重要的支持对象和战略合作伙伴。本次合作有助于提升飞乐音响品牌形象，加快公司绿色照明产业的发展。

飞乐音响周二早盘报11.52元人民币，跌0.69%，该股一个月累计上涨12.40%。（完）

(发稿 张世儒／林琦；审校 林高丽)

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