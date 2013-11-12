国资委否认民资可持有国企15%股权报导

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海11月12日 -中国国务院国有资产监督管理委员会(国资委，SASAC)否认了之前的一则媒体报导，报导称中国当局将允许民间投资人最高买入国有企业15%股权。国资委并指出将“尽快”出台改革计划。
国资委周一晚间表示，官方英文报纸--中国日报当日稍早的报导有误。国资委在微博上发布了一则简短声明否认该报导。
中国高层本周正在召开三中全会，制定未来10年经济蓝图，国资委己表示，国企改革是重点领域。
据报导引述，国资委企业改革局局长白英姿指出，民间投资人可以成立私募股权集团，购买国企10-15%资产的直接权益，但报导没有提供进一步细节。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。