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中国财经 | 2013年 11月 12日 星期二 11:49 BJT

国资委否认民资可持有国企15%股权报导

路透上海11月12日 -中国国务院国有资产监督管理委员会(国资委，SASAC)否认了之前的一则媒体报导，报导称中国当局将允许民间投资人最高买入国有企业15%股权。国资委并指出将“尽快”出台改革计划。

国资委周一晚间表示，官方英文报纸--中国日报当日稍早的报导有误。国资委在微博上发布了一则简短声明否认该报导。

中国高层本周正在召开三中全会，制定未来10年经济蓝图，国资委己表示，国企改革是重点领域。

据报导引述，国资委企业改革局局长白英姿指出，民间投资人可以成立私募股权集团，购买国企10-15%资产的直接权益，但报导没有提供进一步细节。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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