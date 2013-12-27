国资委：积极发展混合所有制 继续推进国企改制上市

路透上海12月27日 -新近出任中国国资委主任的张毅周四在部署明年工作时指出，明年要积极发展混合所有制，进一步推进国有企业公司制、股份制改革，继续推进改制上市，有条件的实现整体上市。

根据证券时报报道，张毅在接任国资委“掌门人”后的首次公开亮相中表示，应鼓励民间投资主体积极参与国有企业改制重组和国有控股上市公司增资扩股，积极引入股权投资基金参与国有企业改制上市、重组整合、国际并购。

“要改变观念，消除‘国退民进’、‘国进民退’的争论，扫除思想上和体制上的障碍，积极为发展混合所有制经济创造有利条件。”张毅指出。

他同时提出，在有条件的企业和领域加快向非公资本推出一批符合产业导向、有利于转型升级的合资合作项目。明年要研究制定混合所有制企业员工持股的条件和具体办法。

他并表示，要围绕国资委的职能定位，认真研究与之相适应的监管模式、内容、方式和手段，在管控资本投向、强化资本成本、提高资本使用效率和效益上加大探索创新。

对于一直备受关注的国企管理人员薪酬问题，张毅表示，要合理确定国企管理人员薪酬水平，探索业绩股票、股票期权、限制性股票、岗位分红等激励方式，完善与业绩考核挂钩的任期激励和中长期激励机制。同时严格规范国企管理人员的职务待遇、职务消费、业务消费。

国资委网站的统计显示，今年1－11月，全国国资委系统监管企业实现营业收入38.1万亿元人民币，同比增长11.6%；实现利润1.8万亿元，同比增长6.7%；上交税金2.7万亿元，同比增长4.4%。

现年63岁的张毅近期接替因涉嫌严重违纪被免职的蒋洁敏，成为国资委第四任主任。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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