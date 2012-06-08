中国周六起下调成品油零售价（更新版）

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
(新增评论和背景)
* 周六起下调汽油零售价530元/吨,柴油510元/吨
* 为新定价机制下首度连续两次下调成品油价,并创最大单次降幅
* 降幅不及预期给炼企构成利好,并为推进价格机制铺垫
* 后期或还会再次下调
路透北京6月8日电---短短一个月内,中国国家发改委连续两次下调成品油零售价.本次降幅不及预期,对炼油企业形成利好;且两次下调后国内油价将脱离历史高位,不仅减轻物流和企业运行成本压力,并有助缓和后期通胀压力.
发改委周五在网站刊登通知称,中国将自9日(周六)零时起下调成品油零售价,调降幅度为汽油530元人民币/吨,柴油510元/吨.这低于此前行业预计的最低600元降幅.
但这仍创出自2008年底出台新成品油价格形成机制以来的最大单次降幅,也是发改委首度连续两次下调成品油价.至此,今年国内成品油价格已经历四次调整.
"下调幅度要小于我们之前的预期,不过这也正常.如果调到位,是出于经济增长的考虑,而现在没有调到位,一是有利于改善炼厂的情况,二是缩窄与国际原油均价的差距,为推进成品油价格形成机制做一个铺垫,"中信证券分析师黄莉莉分析说.
中国上次调整油价为5月10日,当时下调汽油价格330元/吨,下调柴油价格310元/吨.但因降幅有限,企业炼油业务的亏损状态仍持续.
据行业网站息旺能源(C1)数据,以5月8日为基准期计算,截至6月7日,布伦特/迪拜/辛塔三地原油加权均价变化率达到-9.34%.
黄莉莉预计,年内可能还会出现一次降价,这是基于目前原油价格基本降至底部的预期,而移动均价重心还会继续惯性下移的原因.
不过国泰君安最新研究报告分析,由于不能排除美元继续升值的可能，国际油价仍然有大幅下跌的空间,后期要重点观察美元汇率走势和中东局势变化.但这同样意味着后期国内成品油价仍有可能继续下调.
下调成品油价将进一步降低企业成本,为后期继续放松宏观调控政策提供空间.中国央行昨日宣布三年半来首次下调存贷款利率,显示出监管层稳增长的决心.
按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,但在实施过程中,存在调价周期过长,不能及时反映国际油价涨落等问题.
发改委3月亦曾表态,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 乔艳红
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