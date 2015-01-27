工信部：2015年规模以上工业增加值增长目标为8%

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京1月27日 - 中国工业和信息化部运行监测协调局副局长黄利斌周二表示，2015年规模以上工业增加值增长目标为8%。
工信部副部长毛伟明也在同一场合表示，在中国经济发展进入新常态的形势下，工业面临着下行压力加大、结构不尽合理、创新能力较弱和发展环境仍需改善等问题，今年要保持工业经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要的位置。
毛伟明在国新办举行的新闻发布会上称，今年要更加注重大力推进工业化和信息化深度融合，更加注重强化互联网行业管理，促进工业通信业持续健康发展。
他提到，中国去年在淘汰落后产能上花了较大功夫，实现较好效果，去年淘汰落后钢铁3,110万吨，淘汰水泥8,100万吨，淘汰平板玻璃3,760万重量箱。
"当时向全国人民承诺的，钢铁淘汰量是2,700万吨，水泥是4,200万吨，平板玻璃是3,500万重量箱，我们都出色地完成了淘汰任务。"毛伟明称。
数据显示，2014年，全国规模以上工业增加值同比增长8.3%，其中制造业同比增长9.4%。从效益看，规模以上工业企业实现利润6.47万亿元，增长3.3%，其中制造业实现利润增长6.5%。
毛伟明提到，去年中国以结构调整为主线，发展新兴产业和化解产能过剩取得积极进展。国家支持鼓励发展的行业、与民生相关的行业投资增速保持较高水平。大力发展先进制造、新材料、节能减排、生物医药和新一代信息技术，战略性新兴产业发展势头良好。
化解产能严重过剩矛盾工作取得积极进展，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等需要调整和压缩的行业投资、生产增速明显回落，盲目扩张势头得到初步遏制。（完）
(发稿 候向明；撰写 沈燕; 审校 黄凯)
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