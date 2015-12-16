建议成立上合组织开发银行 支持成员国扩大本币结算--李克强

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京12月16日 - 中国国务院总理李克强周二建议考虑适时成立上合组织开发银行，支持成员国进一步扩大本币结算范围。
新华社援引李克强在上海合作组织成员国总理第十四次会议大范围会谈时的讲话称，建议上合组织打造金融、产能等六大领域的合作平台，成立上合组织开发银行和上合组织电子商务联盟，并打造区域产业合作链。
李克强并称，为打造地区产业合作链，中方愿提供性价比高的装备产品和工程承包服务，也可以合作建厂，就地生产加工。在贸易合作领域，中方建议尽快建立上合组织电子商务联盟，方便成员国企业开展跨境电子商务。
李克强亦指出，下一步应有计划、分步骤地实施交通基础设施重点项目，探索构建以中亚地区为枢纽的亚欧大陆互联互通网络。中方愿为各国物流过境提供中转服务，并建议加强卫星导航合作。（完）
(发稿 孙琦子；审校 林高丽)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。