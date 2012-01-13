国投集团今年利润目标100亿元

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透北京1月12日电---中国最大的国有投资控股公司--中国国家开发投资公司(SDIC)表示,2012年目标为实现经营收入932亿元人民币和利润100亿元,较去年分别增长约17%和11%;同时将积极拓展海外投资机会.
国投集团新闻稿援引董事长王会生在周三年度会议发言并称,2011年经营收入同比增长24%,至800亿元;实现利润同比增长32%,至90亿元.
其中,煤炭业务板块去年实现利润34亿元,高科板块25亿元,传统的电力板块15亿元.
王会生并表示,今年将积极拓展海外投资机会,并要有实质性突破.
该集团去年设立融实国际控股有限公司,搭建海外投融资平台;并推进缅甸农业综合开发、印尼镍矿、印尼水泥厂、哈萨克斯坦钾肥等海外项目.
国投集团主要业务领域包括实业、金融服务业和国有资产经营,其中实业重点投向电力、煤炭、港航、化肥等产业.该公司2011年完成发电量977亿千瓦时,同比增长11%.全年完成原煤产量2,648万吨,同比持平.
国投旗下拥有国投电力(600886.SS)、国投中鲁(600962.SS)、国投新集(601918.SS)、中纺投资(600061.SS)和中成股份(000151.SZ)五个上市公司.(完)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
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