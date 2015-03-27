中国欲加入SDR或加速金融开放 引人民币升值压力--中金

“脱欧帐单”再次来袭 欧元寻找方向--FXTM富拓

周三英镑走势不稳，剧烈波动于上涨和下跌之间，有报导称欧盟将英国脱欧的分手费上调至1,000亿欧元，这增强了市场对欧盟态度强硬的猜测。英国脱欧的正式谈判尚未开始，但重量级人物已开始打起了口水仗。英国首相文翠珊（特雷莎·梅）周二称，在接下来与欧盟委员会主席容克的脱欧谈判中，自己将会是一个“非常难搞的女人”，这使投资者更加感到焦虑，英国脱欧之路可能困难重重。在不确定性之中，英镑受到打击，硬脱欧担忧加剧。