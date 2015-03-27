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财经视点 | 2015年 3月 27日 星期五 15:06 BJT

中国欲加入SDR或加速金融开放 引人民币升值压力--中金

路透北京3月27日 - 中国国内投行--中金发布报告称，由于国际货币基金组织（IMF）今年将对特别提款权（SDR）进行评估，中国金融开放措施的推出速度可能很快；同时，也带给人民币一定的升值压力。

中金最新发布的报告称，为加入SDR创造良好条件，中国短期内将迅速提升人民币的自由使用程度，包括加快外汇管理制度改革；增加资本项下人民币可兑换程度，加快实现“深港通”、放宽银行间市场准入；以及升级自贸区金改并逐步复制推广。

“货币当局可能进一步减少外汇干预，扩大人民币汇率的波动区间。”中金指出。

中金认为，这意味着外汇占款作为基础货币的投放渠道将继续弱化，中国央行在短期内需要通过大幅降准来提高货币乘数，而长期需要寻找货币投放的替代机制，特别是通过公开市场操作增持国内债券。

此外，中金报告称，短期看，市场对人民币加入SDR的预期或引发对人民币的追捧，给人民币带来一定升值压力；该因素下，预计人民币不会出现大幅贬值。

中金预测，鉴于人民币国际化近年的快速进展，以及中国经济影响力和金融开放程度扩大，人民币今年加入SDR的可能性在五成以上。（完）

(发稿 李贺； 审校 林高丽)

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