中国四季度起每周将发三个月贴现国债，以满足入SDR要求--消息（更新版）

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路透上海9月17日 - 中国为争取人民币早日纳入SDR（特别提款权）正做出更多努力。三位消息人士周四透露，中国财政部拟于今年四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元人民币，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。

消息人士对路透表示，为配合贴现国债发行频次加密，提升国债承销商的参与度，财政部四季度起拟将贴现国债也纳入承销商投标考核范围。

“这次增加是三个月的，每周五都发，六个月和九个月还没有定，六个月应该会继续发。”一位消息人士表示。“加入SDR要求要有一个期限的（市场基准利率），必须要做这个，应该四季度就开始了，”

此前贴现国债一般是从每年二季度开始发行，二季度发行品种为六个月和九个月期，三季度为六个月期，四季度则为三个月品种。

国际货币基金组织(IMF)8月初发布工作人员报告称，将当前SDR（特别提款权）货币篮子的有效期延长至明年9月，并建议即便决定将人民币纳入SDR，亦应暂缓九个月实施。该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。

之后中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

随后中国外汇交易中心周一开始公布人民币兑美元参考汇率。分析人士指出，此举可能是方便人民币纳入SDR（特别提款权）的计价。

消息人士还称，随着三个月国债开始滚动发行，财政部也计划开始对贴现国债发行考核各家中标量，而目前贴现国债是不考核的；此举可能是担心如果每周都发行，若不考核可能时有流标出现，而如果考核的话就会推低发行利率。

不过还有消息人士透露，今后贴现国债的考核会和一年以上的品种分开进行，所容许的投标违规次数也会更多一些。

一位市场人士谈到，“要是考核的话其实压力就很大了，而且这种短期品种预测利率挺难的，最起码二级成交不多。”

该人士并指出，相对而言，基金出于仓位配置的需要，短期国债的需求更大一些；而如果贴现国债交易不活跃的话，光靠一级定价也比较难，今后还是需要提高二级成交的活跃度。

路透已就此事联系中国财政部，但暂未获得其评论。（完）

(发稿 边竞/候向明; 审校 杨淑祯)

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