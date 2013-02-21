中国在东南亚吃不开?--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月21日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)钓鱼台已被全球视为潜在区域冲突的焦点之一，因此探讨中国在亚洲地缘政治的地位，此其时也。

第二次世界大战前，欧洲是率先将势力伸进殖民地的帝国主义国家，美国接着起而效尤，并以更细致的手法，扮演「世界警察」的角色。不过近几年，美国已明显缩手。当前，身处亚洲的国家必须要问：「中国是否试图要填补全球主导的空缺？」「中国是否有潜力成为亚洲和全球的霸主？」

缅甸的发展应可提供一些有趣的观察角度。在整个亚洲里，中国拥有的亲密盟友并不多，而缅甸是其中重要的样板。

缅甸资源丰富，拥有大量石油、天然气、水力、林地及工业矿产，却也是全球最穷的国家之一。自一九六二年军政府掌政以来，以高压独裁统治，血腥镇压异议分子，国际上拒绝与缅甸军政府往来，中国便趁虚而入，与军政府建立紧密关系；缅甸领导人在国际孤立下，也别无选择地与中国交好，一步步落入中国的势力范围内，任其对缅甸丰富的天然资源予取予求。

从缅甸的经济重镇曼德勒（Mandalay）到中国云南的路上，可见到新建的油管，中国将此视为能源安全的重要一环，有助于降低对进口石油的依赖。但是对于缅甸人来说，油管的铺设，却是中国掠夺其天然资源的见证。

近几年美国发现，过往支持贪污、独裁、官商勾结，却「与美国站在同一边」之政府的外交策略已无以为继；美国曾在拉丁美洲、东南亚和非洲干过类似的勾当，但这些政府最终都遭到民众唾弃推翻，并激起当地的反美情绪。

现在缅甸也历史重演，只不过美国的角色改由中国担纲。二○○七年的番红花革命、○八年严重的风灾和全球衰退，加上民众对过去力挺独裁政权的中国日益不满，都迫使军政府逐步释出权力，除了对内更民主，对外更开放外，别无他途。

美国总统欧巴马去年十一月连任胜选后，立刻拜访缅甸，以示拉拢支持；为了回应欧巴马的访问，缅甸也实施多项改革，包含开放自学生示威后便遭封闭的仰光大学。

当中国宣称拥有南沙群岛主权时，菲律宾这个「小国」直接向中国呛声。南沙群岛距离中国超过五百英里，距菲国不过一五○英里。菲律宾的态度强硬，似乎在赌中国会丧失在亚洲区域的军事地位。

中国如果想扩大在亚洲的影响力，必须藉由经济和文化的力量，而非军事力量，才可能达到目的。就如同一九九六年，中国对台湾试射飞弹一样，非但没有吓到台湾人，反而让总统当选人更倾向独立。

因此中国得降低其「帝国主义」的色彩，并发展为更现代化的国家。中国在南沙群岛可能是算计失误，或许钓鱼台议题也是误判形势。如果中国一味采取积极好斗的立场，最后可能会发现，根本没人理会中国的恫吓威胁。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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(整理 高洁如; 审校 屈桂娟)

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