证监会就券商代销金融产品徵求意见

路透上海8月23日电---中国证监会周四就证券公司代销金融产品管理规定(草案)公开徵求意见,明确券商可代销包括商业银行理财产品、信托公司信托计划,以及保险产品等在内的多种在境内发行金融产品,其代销业务空间有望因此扩大.

证监会网站同时公布的管理规定起草说明称,该通知出台的背景是,因需求增长,许多客户希望券商能提供多元化的理财产品.因此部分证券公司提出,希望在允许其更灵活地创设金融产品的同时,向客户提供其他主体特别是银行等金融机构发行的金融产品,以提升服务能力,满足投资者需求.

目前证券公司代销业务中,以代稍基金和券商的理财产品为多数.而商业银行近年来理财产品发展势头相当迅猛.据媒体此前引述普益财富监测数据显示,中国2011年银行理财产品发行规模为16.99万亿元人民币,较2010年增长1.4倍.

该管理规定明确,券商代销金融产品包括两种形式:一是代理其他机构销售金融产品,二是接受其他机构委托为其介绍客户.

对於券商可代销的金融产品,草案规定可以代销的金融产品应当是国家有关部门,或者其授权机构批准或者备案在境内发行的金融产品.

在客户购买金融产品资金管理上,既可以由客户直接向委托人支付,也可通过证券公司支付.若通过证券公司支付,客户购买资金将纳入客户交易结算资金第三方存管体系,保持与当前代销基金业务实践的一致性.(完)

参看详情,可点选证监会网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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