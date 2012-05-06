证监会拟放松基金产品申报限制

路透上海5月4日电--中国基金公司严格的产品申报制度将获松绑.中国证监会周五公告称,拟修改《证券投资基金运作管理办法》并向社会公开徵求意见,将放松对基金产品申报数量的限制,允许基金管理公司同时上报QDII基金、创新基金以及三只普通境内基金.

刊登在证监会网站的相关修改办法并指出,考虑引入发起式基金,对使用公司自有资金、股东资金及高管人员、基金经理自有资金认购基金且设置锁定期的基金,降低其合同生效备案条件,鼓励这种引入内在约束机制的基金发展,促进基金公司股东、基金公司以及管理层与基金持有人利益保持一致.

证监会有关负责人表示,允许基金管理公司同时上报多只基金的募集申请,一方面为现在实行的多通道审核制度提供依据,另一方面为将来实行基金产品注册制度预留空间.

该负责人并称,自2010年实施多通道审核制度以来,基金产品募集逐渐体现出数量多、节奏快、创新多等特点,也出现了一些新的问题,如盲目追求新基金募集数量和规模,对持有人利益保护重视不够等.

为此,证监会拟修改"基金运作管理办法"的相关规定,新增表述包括,基金管理公司在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员、基金经理等人员资金认购基金的金额超过1,000万元人民币,且持有期限超过三年.

此外,基金募集份额总额不少於5,000万份,基金募集金额不少於5,000万元;基金份额持有人的人数不少於两百人时,基金管理公司可以办理验资和基金备案手续.这将为下一步推出发起式基金预留空间.(完)

参看详情,请点选中国证监会网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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